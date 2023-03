Zmago posvetil preminulemu prijatelju

Francoski dirkač Sebastien Ogier (toyota yaris) je bil najhitrejši na tretjem letošnjem reliju za svetovno prvenstvo. Na preizkušnji v Mehiki je za 27,5 sekunde prehitel Belgijca Thierryja Neuvilla (hyundai i20), tretji pa je bil Ogierjev moštveni sotekmovalec, Valižan Elfyn Evans (+ 27,9).

Za 39-letnega Francoza je bila to že 57. zmaga v svetovnem prvenstvu in rekordna sedma na relijih po Mehiki. Današnji dan je začel s 35 sekundami naskoka in večino prednosti obdržal, za piko na i pa je dobil še tako imenovano etapo »power stage«, ki prinaša dodatnih pet točk. Tako je celo prevzel vodstvo v skupni razvrstitvi. Zdaj ima 56 točk, na drugem mestu je Neuville s 53, tretji pa je z 52 točkami finski branilec naslova svetovnega prvaka Kalle Rovanperä (toyota yaris), ki se je moral tokrat sprijazniti z nehvaležnim četrtim mestom (+ 1:55,3).

»Všeč mi je ta reli. Dirkalnik je bil odličen ves konec tedna in celoten reli je za ekipo potekal brez težav. Ponosen sem, zmago pa posvečam prijatelju, ki sem ga izgubil pred nedavnim,« je po zmagoslavju dejal Ogier.

Na petem mestu je pristal Španec Dani Sordo (hyundai i20, + 2:58,8), šesti pa je bil Britanec Gus Greensmith (škoda fabia, + 12:31,5). Estonec Ott Tänak (ford puma, + 15:19,6), ki je v Mehiko pripotoval kot vodilni v točkovanju za svetovno prvenstvo, je po težavah izvlekel zgolj deveto mesto in v skupni razvrstitvi zdrsnil na četrto mesto.

Naslednji reli bo med 20. in 23. aprilom na Hrvaškem.