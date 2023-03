Zagrebčani so prekinili stavko za napad na Tivoli

V nadaljevanju preberite:

Današnji dvoboj 22. kola lige ABA med Cedevito Olimpijo in Cibono (ob 19. uri v Tivoliju) je imel dramatičen uvod. Zagrebški košarkarji so namreč v zadnjih dneh stavkali zaradi večmesečnega zamujanja plač, klubsko vodstvo pa je za vsak primer registriralo osem mladincev in kadetov. Včeraj so se glavni aduti vrnili na trening, toda Ljubljančani še niso povsem prepričani, s kom se bodo pomerili: z moštvom, ki je pred dvema tednoma premagalo Crveno zvezdo, ali z druščino mladcev.

Cedevita Olimpija ima vendarle toliko težav, da se njeni košarkarji, trenerji in možje v pisarnah ne utegnejo ukvarjati s tekmečevimi. Kaj vse jih muči? Začasni strateg Miro Alilović je zdaj že uprl pogled k naslednji oviri, ki sicer že dolgo nima prebite pare, na igrišču pa je vse prej kot naivna. Cibona se sicer še vedno ogorčeno bori za uvrstitev med najboljšo osmerico lige ABA in s tem v končnico sezone, slovenski prvaki pa so si že zagotovili mesto v četrtfinalu. Kaj bi vendarle rada postorili v zadnjih šestih nastopih?