Bo Real na eni tekmi poravnal tri račune?

PSG, Liverpool in Bayern so si že zagotovili naslove državnih prvakov, boj pa je odprt še marsikje, med drugim v Italiji, kjer želi Inter pred finalom lige prvakov ujeti in prehiteti Napoli, na Portugalskem, kjer se bosta v tekmi za vse ali nič udarila mestna tekmeca Benfica in Sporting, na Nizozemskem, kjer PSV mrzlično lovi Ajax, na Hrvaškem ... Največ oči pa bo uprtih v nedeljski zadnji clasico v sezoni, na katerem bo želel Real Madrid zasoliti evropsko rano Barcelone in začiniti boj za lovoriko. Kdo se bo veselili. Upate staviti?



Lautaro Martinez je Interjev adut v serie A in ligi prvakov. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Če se v Franciji, Angliji in Nemčiji prvaki znani, pa je zadaj velika bitka za evropske vstopnice. V njej je tudi Leipzig Benjamina Šeška, ki po remiju z Bayernom nujno potrebuje zmago pri Werderju iz Bremna. Rdeči biki so dve tekmi pred koncem na šestem mestu, toda za četrtim Freiburgom zaostajajo samo dve točki in imajo še vse možnosti, da se znova uvrstijo v ligo prvakov. Šeško, ki bo poleti bržčas zapustil vzhodno Nemčijo in okrepil enega od velikanov, je v sezoni dosegel 21 golov, v bundesligi je s 13 na osmem mestu lestvice strelcev.

V Angliji pet mest pelje v ligo prvakov, med tretjim Manchester Cityjem in sedmo Aston Villo pa so samo tri točke razlike. V tej luči izstopa derbi med četrtim Newcastlom in petim Chelseajem. V ligi prvakov bosta zagotovo igrala Liverpool in Arsenal, ki se bosta srečala v nedeljo, ko bodo Londončani, razočarani po izpadu proti PSG, morali izraziti čast prvakom s špalirjem na zelenici.

Mohamed Salah bo želel zadeti tudi proti Arsenalu in si povečati možnosti za zlati čevelj. FOTO: Peter Cziborra

V Italiji se je dolgo časa vodilni Inter znašel v zaostanku treh točk za Napolijem in ga konec tedna čaka težje delo pri Torinu kot Neapeljčane doma z Genoo. Bodo »nerazzurri« zmogli napolniti baterije in najti motivacijo po torkovi srhljivki na San Siru?

Na Portugalskem bodo uvedli stroge varnostne ukrepe, ko se bosta v tradicionalnem derbiju pomerila lizbonska kluba Benfica in Sporting, ki sta dva kroga pred koncem izenačena na vrhu pri 78 točkah. Porto je daleč zadaj. Domači orli potrebujejo zmago, saj je prvo tekmo decembra lani z 1:0 dobil Sporting.

Na Nizozemskem ima Ajax štiri točke prednosti pred PSV Eindhovnom, ki bo moral dobiti derbi s Feyenoordom, če želi ohraniti upanje na naslov. Toda tretji Rotterdamčani bi si z zmago povečali možnosti za preboj v ligo prvakov. Na Hrvaškem bodo Rijeka (59 točk), Dinamo (58) in Hajduk (56) želeli vpisati tri točke in upali na spodrsljaj tekmecev.

Benfico in Sporting čaka derbi za naslov. FOTO: Rodrigo Antunes/ Reuters

12:4 je razmerje v golih na treh tekmah Barcelone in Real Madrida v tej sezoni.

Barcelona štiri v vrsto?

Seveda izstopa veliki španski derbi med Barcelono in Real Madridom. Kako se bodo Katalonci odzvali na nesrečni poraz proti Interju v polfinalu lige prvakov, ki jim je vzel sanje o popolni sezoni s štirimi lovorikami? Real je željan maščevanja, potem ko je izgubil zadnje tri clasice.

V la ligi je bilo konec oktobra lani sredi Madrida 0:4, januarja v španskem superpokalu v Džedi 2:5 in pred dvema tednoma 2:3 po podaljšku v finalu kraljevega pokala v Sevilji. Če se bo niz porazov podaljšal na štiri, bo prvenstvo praktično odločeno, saj bi imela Barcelona tri tekme pred koncem sedem točk prednosti. Če bodo zmagali Los Blancos, bo pri minut 1 vse odprto.

Benjamin Šeško je v sezoni dosegel 21 golov. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

»Težko je, a moramo naprej. Ta poraz nam mora še povečati lakoto, da sezono končamo z naslovom,« je odločen Hansi Flick, ki preživlja prvo sezono na klopi Barcelone. »Ne verjamem, da nas bo razočaranje iz Italije potrlo, to moštvo ima izjemen duh in se je sposobno hitro pobrati,« je dodal.