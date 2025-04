V Sakalovcih ob 13 igralcev, a se borijo za vrh

V nadaljevanju preberite.

Zgodbo o nogometnih aktivnosti porabskih Slovencev na Madžarskem zaključujemo v vasici Sakalovci, ki leži šest kilometrov jugozahodno od Monoštra, središča Porabja. Do mejnega prehoda Martinje, kjer vstopimo v Slovenijo, natančneje na Goričko, je le dobrih deset kilometrov. Tudi zato tukajšnji veterani že dolgo sodelujejo s slovenskimi kolegi v mednarodni ligi, člansko moštvo pa se v tej sezoni bori za šampionski naslov v 3. ligi Železne županije.

Ko sem se vozil skozi simpatično vasico ob Sakalovskem potoku, ki se kilometer nižje izliva v reko Rabo, se mi je zastavljalo vprašanje, kako, za vraga, imajo tukaj nogometni klub, saj naselje šteje manj kot 400 prebivalcev, le streljaj stran pa sta kluba Slovenska ves in Monošter. Toda nogomet je svojevrsten čudež, ki ljudi povsem prevzame. V Sakalovcih so klub ustanovili šele leta 2008 in v prvih sezonah je na tekme prihajala praktično vsa vas, saj razen folklornega društva niso imeli drugih kolektivov, zato so bili željni nove oblike družabnega življenja. »V tretji sezoni smo si že priigrali napredovanje v drugo županijsko ligo, ampak smo se morali potem prisilno vrniti v tretji razred, saj nismo mogli sestaviti mladinske ekipe, ki je bila po pravilih obvezna za sodelovanje v tem rangu tekmovanja. Pozneje so to pravilo priredili, zdaj je dovolj, da je v članski ekipi šest mladih igralcev. Tako se lahko v tej sezoni potegujemo za napredovanje, a je to zelo zahtevna naloga, čeprav smo trenutno na 1. mestu 16-članske lige,« je pojasnil predsednik kluba Zsolt Nemeth, ki bi bil nadvse zadovoljen z uvrstitvijo med tri najboljša moštva.