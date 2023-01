Razigrani Slovenci hitro pokopali upe Vujovićevih Irancev

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na prvi tekmi glavnega dela svetovnega prvenstva na Švedskem in Poljskem v Krakovu premagala Iran z 38:21. Slovenija, ki je ob polčasu vodila z 20:9, se bo v petek (15.30) pomerila s Španijo.

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so z odliko opravili prvo nalogo v glavnem delu tekmovanja. Iranci jim v njunem premiernem dvoboju na velikih tekmovanjih niso povzročili nobenih težav, po zanesljivi predstavi so na svoj račun vpisali dve točki in ostali med kandidati za četrtfinale. Ključni tekmi za preboj na izločilne tekme sta šele pred njimi, v petek se bodo pomerili s Španci, v nedeljo pa še s Črnogorci.

Dosegli smo načrtovano zmago. Tekmo smo nadzorovali od samega začetka, odigrali smo jo na visoki ravni in z velikim številom igralcev. Najbolj pomembno je, da se ni nihče poškodoval. Kar smo načrtovali pred tekmo, smo tudi dobili. Uroš Zorman, selektor slovenske reprezentance

Uvodni nastop slovenskih rokometašev v Krakovu si je ogledal tudi dolgoletni predsednik Rokometne zveze Slovenije (RZS), od decembra lani pa prvi mož Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Franjo Bobinac. Zorman zaradi lažje viroze na sredini tekmi ni mogel računati na krožnega napadalca Mateja Gabra, ki se je v torek naknadno pridružil svojim soigralcem v Krakovu, v svoj kader pa je uvrstil Boruta Mačkovška, ki je izpustil tekmo proti Franciji zaradi poškodbe kolena.

Njegovi varovanci so imeli od prve do zadnje minute popoln nadzor nad tekmo. Prvi gol so resda dosegli ob koncu tretje minute, ko je zadel najbolj učinkovit slovenski igralec na letošnjem turnirju Aleks Vlah, v osmi minuti pa je že bilo 6:2. Slovenija je v nadaljevanju povsem zagospodarila v Tauron Areni, z enostavnimi akcijami in bliskovitimi nasprotnimi napadi si je že po vsega petnajstih minutah igre priigrala lepo prednost sedmih golov (11:4). Zorman, ki je že na uvodnih treh dvobojih v skupinskem delu v Katovicah proti Savdski Arabiji, Poljski in Franciji odgovornost na tekmi porazdelil med vsemi svojimi 16 igralci, je tudi tokrat v Krakovu lepo »doziral« minutažo med varovanci.

Slovenija : Iran 38:21 (20:9) Tauron Arena, gledalcev 1206, sodnika: Biro in Kiss (oba Madžarska). Slovenija: Baznik, Lesjak, Blagotinšek 1, Janc 5, Dolenec 3, Cehte 5, Kodrin 2, Žabić, Horžen 2, Mazej 1, Ovniček, Makuc 6 (1), Bombač 3 (2), Mačkovšek 3, Novak 2, Vlah 5 (1). Iran: Siavoshishahenayati, Robat, Heidarpour 1, Norouzinezhad, Kabirianyoo 2, Yadegaridehkordi 2, Barbat 1, Heidari 3 (1), Rahimikazerooni, Oraei 4, Behnamnia 2, Kazemi, Kiani, Samsami 1, Sadeghzadeh 4, Kouhzad 1. Sedemmetrovke: Slovenija 4 (4), Iran 2 (1). Izključitve: Slovenija 10, Iran 6 minut. Rdeči karton: /.

Vujovićev rojstni dan in vnaprej razblinjene najlepše sanje

V prvem polčasu v igro nista vstopila le vratar Jože Baznik in Domen Novak, njuni soigralci pa so bili za razred ali dva boljši od Irancev, ki jih vodi nekdanji slovenski selektor Veselin Vujović. Črnogorec, ki je ravno na dan tekme praznoval 62. rojstni dan, je že pred dvobojem v Krakovu dejal, da Iran niti v najlepših sanjah ne more premagati Slovenije in da bodo njegovi varovanci lahko videli, kako imenitne rokometaše je nekoč vodil. Ti so si v prvem delu najvišjo prednost priigrali tik pred odhodom na veliki odmor, ko je Klemen Cehte zadel za 20:9.

V drugi polovici tekme se razmerje moči na igrišču ni spremenilo. Zormanovi varovanci so kljub nekaterim slabšim obdobjem v svoji igri imeli vse vajeti igre v svojih rokah. Za prvi par točk v drugem delu tekmovanja niso porabili preveč energije, ki jo bodo še kako potrebovali za veliko usodnejša obračuna s Španci in Črnogorci. Njihova prednost je bila vseskozi izdatna, najvišjo pa so si priigrali tik pred koncem dvoboja, ko je bilo 38:19.

Tekmo smo vzeli zelo resno. Na današnji tekmi se je videl novi obraz Slovenije, o katerem govorimo od začetka priprav za SP. Vsaka tekma je za nas finale, na vsaki od njih pa želimo pustiti vse naše najboljše na igrišču. Kot kapetana reprezentance me to zelo veseli, že čez dva dni pa je pred nami nova 'finalna tekma' proti Španiji. Jure Dolenec, kapetan slovenske reprezentance

V slovenski reprezentanci je bil najbolj učinkovit Domen Makuc s šestimi goli, Blaž Janc, Nejc Cehte in Vlah so dosegli po pet zadetkov. Do konca dneva bosta v Krakovu še dve tekmi v skupini I. Ob 18. uri se bo začela med Francijo in Črno goro, ob 20.30 pa med Španijo in Poljsko.

