Roger Federer precej kritičen do zdajšnjega tenisa

Športno upokojeni švicarski zvezdnik Roger Federer, ki je svojo blestečo kariero sklenil pred letom in pol, je precej kritičen do zdajšnjega tenisa. »Želel bi si več raznovrstnosti,« je v enem od intervjujev med drugim poudaril zmagovalec dvajsetih turnirjev za grand slam.

»Želel bi si videti več napadov ob mreži, tako pa dvoboji v glavnem potekajo z roba igrišča, ob katerem igralci večinoma tečejo le z ene strani na drugo in nazaj. Ker jih večina goji isti enak slog tenisa, so si obračuni zelo podobni. To je včasih kakor polaganje rok, iz česar sem si sam prizadeval razviti drugačno igro,« je poudaril Federer.

Turnirje sicer še zmeraj spremlja. »Pogledam si rezultate in le vrhunce dvobojev. Lani sem si morda v celoti pogledal zgolj eno partijo – tudi zaradi svojih otrok,« je razkril 42-letni šampion iz Basla, eden od najboljših teniških igralcev v zgodovini. »Govorili so mi, da je pri meni videti vse tako lahkotno in preprosto, a za to sem res trdo garal,« je še dejal Federer.