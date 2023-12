Popoln konec tedna za Francozinjo, kazenski krogi upočasnili Lampičevo

Francoska biatlonka Justine Braisaz-Bouchet je zmagovalka današnje preizkušnje za svetovni pokal v skupinskem štartu v Lenzerheideju. Brez zgrešenega strela je s progo opravila v 36:04,6 minute, v cilj pa je pritekla pred švedskima sestrama Elviro in Hanno Öberg. Edina slovenska predstavnica Anamarija Lampič je s šestimi zgrešenimi streli pristala na 16. mestu.

Za francosko športnico je popoln konec tedna na tem novem prizorišču svetovnega pokala v Švici. Pred tem je 27-letna biatlonka slavila zmagi tako v šprintu kot tudi na zasledovalni tekmi. Znova se je izkazala z odličnim streljanjem, s katerim je tudi naredila razliko do zasledovalk. Elvira Öberg in njena sestra Hanna sta zgrešili po dva strela (po enega na prvih dveh streljanjih) in na koncu za zmagovalko zaostali za 5,5 in 10,6 sekunde. S tem je Braisaz-Bouchetova prevzela tudi vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Znova je strelišče predstavljalo velik izziv za edino slovensko predstavnico Lampičevo, ki je na prvo streljanje leže prišla kot deseta, a je morala nato dvakrat v kazenski krog, zaradi česar je zdrsnila na 27. mesto.

V drugo leže je bila bolj natančna, zgrešila je en strel, enako tudi pri tretjem streljanju, ko je stoje pokrila štiri tarče. V zadnjem streljanju pa je stoje znova zgrešila dve tarči. Čeprav je morala odteči dodatnih 900 metrov, je v zadnjem tekaškem krogu pridobila šest mest za končno 16. mesto z zaostankom 1:58,3 minute za zmagovalko.

V skupni razvrstitvi svetovnega pokala Braisaz-Bouchetova vodi s 427 točkami pred danes petouvrščeno Norvežanko Ingrid Landmar Tandrevold (417 točk) in Elviro Öberg (393 točk).