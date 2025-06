Stanleyjev pokal bo moral znova na popravilo

Novi-stari prvaki severnoameriške lige NHL, člani zasedbe Florida Panthers, so čislano in želeno lovoriko poškodovali med proslavljanjem po osvojenem drugem zaporednem naslovu, poroča ameriška mreža ESPN. Stanleyjev pokal je nekoliko razbit, skodelica slavnega pokala je razpokana, dno pa vdrto. Ne prvič in verjetno ne zadnjič.

Panterji so v noči na sredo po slovenskem času na domačem ledu Amerant Bank Arene osvojili svoj drugi zaporedni naslov prvaka, ko so v šesti tekmi velikega finala severnoameriškega prvenstva z izidom 5:1 premagali tekmece iz Kanade Edmonton Oilers, ki so znova ostali brez lovorike.

Zmagovita ekipa je, kot velevajo desetletja tradicije, s pokalom praznovala do zgodnjih jutranjih ur, veseljačenje v Fort Lauderdalu na Floridi pa se je nadaljevalo še pozno v sredo popoldne po tamkajšnjem lokalnem času. Na fotografijah je videti, kako člani zmagovite ekipe proslavljajo na terasi enega od barov, krilni center prvakov Matthew Tkachuk pa je dvignil Stanleyjev pokal in ga drži nad glavo pred navdušeno množico navijačev pred barom v Fort Lauderdalu.

Tiskovni predstavnik hokejske dvorane slavnih je dejal, da varuhi pokala sprejemajo ustrezne ukrepe in načrtujejo, da ga bodo popravili do nedeljske slavnostne parade. Pokal, ki je izdelan iz srebra in nikljeve zlitine, tehta 16-kilogramov in ni najbolj trden ter se lahko tudi upogiba.

Colorado pokal poškodoval že na ledu

Poškodbe niso nič novega za 131 let star srebrn kelih. V več kot stoletju obstoja je bil potopljen v bazene in Atlantski ocean, z njim pa so nepravilno ravnali igralci, trenerji in člani osebja ekip. V zadnjem desetletju je Tampa Bay Lightning med svojo parado leta 2021 spustila pokal, Colorado Avalanche pa so pokal naslednje leto le nekaj minut po zmagi in osvojenem naslovu pokal poškodovali, ko so proslavljali na ledu, poročajo pri ESPN.

Poškodovani pokal ni pokvaril zgodovinskega dosežka Florida Panthers. Napadalec Sam Reinhart je na odločilni tekmi dosegel štiri gole, gol je zabil tudi Tkachuk, center Sam Bennett pa je prejel pokal Conn Smythe kot najkoristnejši igralec (MVP) končnice lige NHL.