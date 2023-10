Čestitke novemu vodstvu naše RTV Slovenija

Spoštovani! RTV-sporočila so sreča ali nesreča vsake družbe. Lahko ste naš strup ali naš balzam. Ste tudi ogledalo, v katerem se zrcali sprta ali srečna družba. Bodite naš prijazen obveščevalec in pozitiven učitelj!

Vaše prvo sporočilo smo razumeli: prisluhnili boste željam poslušalcev. Osebno si želim – prepričan sem, da enako večina vaših poslušalcev –, da ste v svojem poročanju pozitivni, pošteni in kulturni. Ne poročajte samo o negativnih stvareh naše družbe; vaša sporočila so tudi naša duševna hrana, zato nam ne grenite življenja, kot je to počela garnitura pred vami. Predvsem prekinite zlonamerna in enostranska poročanja o naši preteklosti, kajti vsaka stvar ima vedno dve plati, in to je resnica. Prenehajte tudi z izsiljevanjem priznanja našim vladnim voditeljem o sumih njihovih negativnih dejanj, kar se pogosto sprevrže v »ulično obračunavanje« in sramotenje. Javno linčanje je vedno negativni madež družbe. Kriv ali ne – pazite na človeško dostojanstvo. Osramočen človek je težko uspešen. Ločite med zlonamernimi sovražnostmi med strankami in njihovimi pozitivnimi pripombami. Država je pomembnejša od strank, zato poudarjajte njene koristi. Zlonamernosti niso vredne poročil. Izpostavljajte predvsem pozitivne stvari vsakega dejanja, kajti negativcev se vsi izogibamo v vsakdanjem življenju.

V socializmu je bila družba revnejša kot danes, vendar so bili ljudje srečnejši, ker je bilo manj negativnega poročanja. Zaradi socialne države ni bilo lačnih revežev in tudi ne toliko nevoščljivosti. Vsak človek je dvoplasten in tudi vsaka družba, vendar si od vsakega želimo prijaznejši obraz. Mar ni tako v vsakdanjem življenju? Ne dajajte v programe negativnih in brutalnih filmov, v njih si le negativci brusijo svoje kremplje. Več poročajte o dobrih in pozitivnih straneh ljudi in naše družbe, ker to je pravo gibalo za bodočo zdravo družbo. Vse odkrite napake in zlorabe pošiljajte za to ustreznim organom. Razmislite tudi, ali preveč nagrmadenih reklam ne vpliva negativno na ljudi in zato poneumlja družbo.

Skratka, poskrbite za našo zdravo duhovno hrano, zgled naj bo naša zdrava telesna hrana. To je: slabega in neokusnega nič, sladkega pa zmerno.