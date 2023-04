Narava kot odprta učna knjiga človeštvu

Za politiko vemo, da je lahko pozitivna ali negativna. Za to spoznanje je dovolj že en mandat določene politike. Vendar so pri politikah ljudje tradicionalno razdvojeni, kaj je pozitivno in kaj negativno. Nekaterim je všeč »politika«, ki zna predvsem jemati (suženjstvo, fevdalizem, kapitalizem), drugi prisegajo na demokracijo, socialo in pravičnost – imenujmo to kar »desojus«, DSJ.

Ker je v filozofijah in v vseh verstvih svet razdeljen na dobrega in na slabega, poglejmo, kaj o tem pravi naša mati narava, planet Zemlja. Tudi narava nam na pladnju ponuja dve alternativi sveta: dobrega in slabega. K dobremu svetu brez zadržkov sodijo čebele, k slabemu pa uši – tudi slabi politiki podpirajo »čebele« in zatirajo »uši«. Pri čebelah delajo vse čebele po svoji sposobnosti za skupno in obče dobro ter za zdravo okolje. Pri ušeh pa samo »kasta uši« požre vse do totalnega uničenja okolja, a za splošno blaginjo ne stori ničesar. Poduk je jasen! Zakaj torej slabi politiki ne posnemajo prednosti pozitivnega življenja čebel, ki je predvsem trajno, namesto življenja uši, ki je negativno in pogubno?

Če bi vsi ljudje posnemali čebele, ne bi bilo vprašanja, koliko milijard ljudi lahko živi na Zemlji. Ker pa ni tako, moramo svoj naraščaj regulirati do vzdržnosti, dokler prevladujejo uši. Ker pa »uši« ne priznajo, da so uši, jih bo treba sneti iz politike. Ne bo lahko, ker vrana vrani ne izkljuje oči. Veste za rešitev? Ena od teh je: manj uši, manj nevarnosti za okolje!