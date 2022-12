Znani prvi delni neuradni izidi drugega kroga

20:06 Bodo tudi v Izoli slavil kandidat Gibanja Svoboda?

V Izoli bo, kot kaže, prišlo do menjave na vrhu občine. Po več kot 60 odstotkih preštetih glasov kaže namreč na zmago Milana Bogatiča, kandidata Gibanja Svobode. Ta je po doslej preštetih glasovnicah prejel 58,19 odstotka, medtem ko je dosedanji župan Danilo Markočič (Izolska županova lista) prejel 41,81 odstotka.

20:03 Vse kaže, da bodo na Jesenicah dobili novega župana

Po 94,15-odstotkih preštetih glasov kaže, da bo slavil Peter Bohinec (SD), ki trenutno s 53,91-odstotka prejetimi glasovi vodi pred aktualnim županom Blažem Račičem.

19:58 Prešteli glasove v Mežici, Igu, Kostelu, Kranjski goru, Svetem Juriju ob Ščavnici in Veržeju

Župana so že dobili tudi v Mežici, kjer bo občno vodil Mark Maze (skupina volivcev), na Igu, kjer bo županoval Zlato Usenik (lista), v Kostelu, ki ga bo vodila Nataša Turk (skupina volivcev), v občini Kranjska gora bo županovala Henrika Zupan (skupina volivcev), v Svetem Juriju ob Ščavnici bo županoval Andrej Vrzel (skupina volivcev) v Veržeju pa Drago Legan (predlagatelj Slavko Petovar).

19:54 SD bo kot kaže ohranila Mursko Soboto

V Murski Soboti se po več kot 60 odstotkih preštetih glasov prepričljiva zmaga obeta Damjanu Anželju, kandidatu SD.

19:47 V Novi Gorici se nasmiha zmaga kandidatu Gibanja Svoboda

Poveč kot 60 odstotkih preštetih glasov se zmaga v Novi Gorici nasmiha Samu Turelu. To po napovedih pomeni, da mu bo prišel čestitat tudi Robert Golob, predsednik Gibanja Svoboda, ki je v prvem krogu dobilo le eno županjo.

19:45 Po skoraj 60 odstotkov preštetih glasovnic v Celju še vedno prednost Matije Kovača

Matija Kovač, ki je Bojana Šrota spravil v drugi krog po 24 letih, je takoj po zaprtju volišč dejal, da ima pozitivne občutke: »Vesel sem, da smo se s krasno ekipo mladih in tudi starejših angažiranih Celjanov pogovarjali o skupnosti in vizijah prihodnosti in doživeli res veliko pozitive na terenu. V vsakem primeru se veselimo zaključka te zgodbe in pričakujemo najboljše.«

19:38 Glasove že prešteli v Dornavi, Dravogradu in Rogaševcih

Nekatere občine so medtem že dobile župane - vse glasove so prešteli v Dornavi, kjer slavi Matej Zorko (SDS), v Dravogradu, kjer je zmagal Anton Preskavec (skupina volivcev), župan Rogašovcev pa je postal Rihard Peurača (skupina volivcev).

19:36 Velika prednost Arsenoviča, Kangler meni, da je razpoloženje njemu v prid

Po 41 odstotkih preštetih glasovnic v Mariboru za Arsenoviča skoraj 59 odstotkov, za Kanglerja 41 odstotkov glasov.

19:34 V Celju po prešteti petini glasovnic kaže na zmago Matije Kovača

19:20 V Kršem po dobrih desetih letih nov šef

Najmlajša med mestnimi občinami bo po dobrih desetih letih dobila novega župana – Miran Stanko se je namreč odločil, da za najvišjo funkcijo v občini ne kandidira več. Zanjo se je sicer prijavilo šest kandidatov, v drugi krog pa sta se s petimi odstotki razlike uvrstila neodvisna Dušan Šiško, nekdaj sicer Jelinčičev poslanec v državnem zboru, in v politiki manj znani kriminalistični inšpektor Janez Kerin. Šiško je šel na volitve s svojo listo Energično za Krško, Kerin z Listo Modra smer. Po več kot 40 odstotkih preštetih glasovnic se zmaga obeta Kerinu.

Poroča Polona Malovrh ...

19:13 V Mariboru vznemirjala podpora NSi in SD

V prvem krogu županskih volitev v Mariboru je aktualni župan Saša Arsenovič prejel 36 odstotkov glasov, Franc Kangler pa 25 odstotkov. Pred drugim krogom volitev v Mariboru so ankete napovedovale zmago Arsenoviča, ki naj bi ga podpirali skoraj dve tretjini volivcev, vendar je Kangler, ki je tudi tokrat glasoval predčasno, dejal, da ne dvomi v svoj uspeh, saj naj bi bilo »razpoloženje v mestu drugačno kot pa kažejo javnomnenjske raziskave.«

Kanglerja je v drugem krogu volitev podprla SDS, medtem ko je NSi nekoliko presenetljivo izrazila podporo Arsenoviču.

Tega Kangler ni komentiral, se je pa obregnil ob potezo socialdemokratov (SD). »Pred nekaj meseci so Arsenoviča pozivali k odstopu, danes pa ga podpirajo, takšna je slovenska politika,« je dejal.

Spremlja Peter Rak ...

19:07 V Kranju jih skrbi nizka volilna udeležba

V Kranju, kjer sta se v drugem krogu spopadla strankarska kandidata, aktualni župan Matjaž Rakovec (SD) in Ivo Bajec, ki je kandidiral s podporo SDS, NSi, SLS in Zelenih Slovenije, je večer pred koncem glasovanja v drugem krogu županskih volitev potekal mirno in nekoliko turobno. Tako Rakovec kot Bajec sta izpostavila zelo slabo volilno udeležbo, ki je bila do 17. ure okoli 17-odstotna, glede izida pa sta oba zelo optimistična. V štabu Rakovca so bili nekoliko zaskrbljeni glede nizke udeležbe, ki gre tradicionalno bolj na roke desnim volivcem, a so kot je dejal Rakovec »prepričani, da bodo jutri spet v občini.«

Spremlja Pija Kapitanovič ...

19:05 Se bo Robert Golob veselili?

Danes v Novi Gorici pričakujejo predsednika vlade Roberta Goloba. Ta naj bi v volilni štab Gibanja Svobode v Novi Gorici prišel po osmi uri zvečer – a le, če se bodo volitve izšle v skladu z njegovimi pričakovanji in bo njegov kandidat Samo Turel premagal aktualnega župana Klemen Miklavič, ki ga je podprla skupina volivcev.

Turel je presenetljivo dobil podporo Liste za razvoj, Levice, NSi, Liste MDruzi, ZZP in SD, ki imajo skupaj 23 mestnih svetnikov. Za Miklaviča pa se je opredelila le SDS, tako da lahko računa zgolj na skupnih devet svetnikov.

Dogajanje v štabih spremlja Nataša Čepar …

19:03 Bo SD ohranilo Mursko Soboto?

V Mestni občini Murska Sobota, ki jo je do potrditve vlade v državnem zboru vodil minister iz vrst SD Aleksander Jevšek, je tudi centrala SD vložila ogromno truda, da bi občina ostala rdeče obarvana. Jim bo uspelo?

Rezultate današnjega drugega kroga, kjer so občani lahko izbirali med 49-letnim kandidatom SDS Andrejem Mešičem in 45-letnim političnim novincem Damjanom Anželjem, ki zastopa barve stranke SD, po poročanju Delovega novinarja Jožeta Pojbiča nihče ne pričakuje kot že vnaprej znane in senca dvoma bo ostala vse do prvih poročil DVK.

19:02 Presenečenje v Celju?

Najbolj pričakovan se zdi rezultat drugega kroga v Celju, kjer je Matija Kovača, ki je kandidiral s podpisi volivcev in poskrbel za eno največjih presenečenj tokratnih volitev v državi. Župana Bojana Šrota, ki je na čelu Celja polnih sedem mandatov, je nepričakovano »popeljal« v drugi krog. Šrotova Celjska županova lista (CŽL) je v mestnem svetu sicer dobila dva sedeža več od Gibanja Svoboda.

Kovača, nekdanjega mestnega svetnika Levice, je sicer podprla celotna koalicija. Dogajanje v štabih spremlja Špela Kuralt …

19:01 Kaže na nižjo volilno udeležbo kot prvem krogu

Po podatkih občinskih volilnih komisij je bila volilna udeležba do 16. ure 27,41-odstotna, kar pomeni, da je svoj glas oddalo 134.480 volivk in volivcev. To je precej manj, kot v prvem krogu, ko je do 16. ure glasovalo 32,71 odstotka volilnih upravičencev.

19:00 Prvi delni neuradni izidi drugega kroga bodo objavljeni okoli 19.30

V Sloveniji je potekal drugi krog lokalnih volitev. Na 928 voliščih se je dobrih 490.000 volilnih upravičencev odločalo med 94 županskimi kandidati, od teh jih je ducat kandidiralo v mestnih občinah (Maribor, Nova Gorica, Krško, Celje, Murska Sobota in Kranj).

Prvi delni neuradni izidi drugega kroga bodo na spleni strani Državne volilne komisije (DVK) objavljeni okoli 19.30, ko jih bodo občinske volilne komisije vnesle v informacijski sistem.

Vsi rezultati županskih volitev s prvega kroga so na enem mestu zbrani tu.