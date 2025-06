Nam Kitajci res zavidajo volitve?

V nadaljevanju preberite:

Zahodni politični liberalizem samega sebe legitimira tudi in predvsem tako, da konsistentno in včasih obsesivno demonizira konkurenčne politične ideologije. Ena od metod, kako to počne, je, da državljanom socialističnih držav stalno pripisuje vlogo žrtev, ki bi, če bi le imele moč politične participacije in bi lahko izbirale, seveda takoj opustile svoje avtoritarne režime in kakopak izbrale demokracijo v obliki volitev in večstrankarski parlamentarizem kot politično ureditev. Prostranstva interneta skrivajo neki meme, ki se nanaša na to dinamiko. »Smiliš se mi,« pravi Američan Kitajcu na prvi sličici. Na drugi mu Kitajec odgovarja: »Sploh se ne ukvarjam s tabo.«