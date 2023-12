Če poznaš definicijo fašizma in sedanjo Rusijo, takoj vidiš skupne točke

V nadaljevanju preberite:

Vse manj je ljudi, ki bi si v Rusiji upali dvigniti glas proti trenutni oblasti. Med redkimi uporniškimi glasovi je Oleg Orlov iz ruske organizacije za človekove pravice Memorial, ki je lani prejela Nobelovo nagrado za mir. Uro trajajoč intervju je potekal prek videopovezave.

- Vse je bilo narobe in vse je še naprej narobe. Moja država je napadla sosednjo državo, s čimer krši ozemeljsko celovitost Ukrajine, čeprav je tudi Rusija zagotavljala nedotakljivost ukrajinske suverenosti. Zaradi tega umirajo nedolžni ljudje in na tisoče vojakov. Vojna je tudi povod za velike kršitve človekovih pravic v Rusiji, kar je eden od glavnih razlogov, da je ruska vlada sploh začela vojno.

- Ruski režim je zaradi vojne še agresivnejši, zato ne gre več za vprašanje, ali je avtoritarni, ampak, ali je totalitarni, saj država vpliva na vse življenjske ravni. Ima popoln nadzor nad politiko, ekonomijo, družbo, kulturo … Nadzorujejo vse. Nedavno so prepovedali celo skupnost LGBT, zato je država začela nadzirati celo postelje svojih državljanov.

- Volitve v Rusiji so zgolj ritual brez pomena. Ni svobodne politike niti svobodnega novinarstva, tudi parlament je samo še za dekoracijo. Svobode ni niti v družbenem in zasebnem življenju. Ker sem kritiziral vojno v Ukrajini, so proti meni takoj odprli kazenski postopek. Enako se je zgodilo številnim, ki so vlado in vojno kritizirali v zasebnem življenju. Ker jih je nekdo na skrivaj prijavil, so bili takoj kaznovani, mnogi z zaporno kaznijo.

- Glavna razlika je, da Putin deluje v drugem obdobju, zato lahko uporablja metode in orodja, ki jih v Francovem in Salazarjevem času še ni bilo: internet, družabna omrežja in moderne tehnologije. Putin zato ustvarja bistveno večjo in agresivnejšo propagando.

- V Rusiji se šalimo, da obstaja bitka med televizijo in hladilnikom. Po televiziji poslušamo, kako je v Rusiji vse sijajno in kako imamo polno vsega, toda hladilnik pokaže kruto realnost. V ruskem hladilniku namreč manjka marsikaj, kar pokaže ruska televizija.