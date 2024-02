Janu Tratniku zmaga kariere na tlakovcih

Kakšen začetek sezone za slovenske kolesarje! Na seznamu letošnjih zmagovalcev se je Galu Glivarju, Mateju Mohoriču in Matevžu Govekarju pridružil še Jan Tratnik. In to mu je uspelo v velikem slogu. Po velikem zasuku je dobil prvo evropsko preizkušnjo svetovne serije Omloop Het Nieuwsblad.

Ekipa Visma Lease a Bike je lovila tretjo zaporedno zmago na dirki, s katero se tradicionalno začne sezona belgijskih klasik, in vse do zadnjih kilometrov ni kazalo, da ji jo bo prikolesaril Tratnik. Slovenski as je namreč štartal v vlogi pomočnika in je bil tudi večji del 202 km dolge preizkušnje v ozadju, medtem ko so imeli njegovi moštveni kolegi Wout van Aert, Christophe Laporte in Matteo Jorgenson vse pod nadzorom v vodilni skupini šestih kolesarjev.

Tako je vsaj kazalo do zadnjih 15 km, ko se je taktično poigravanje s tekmeci skorajda maščevalo nizozemski velesili. Več kot minuta prednosti pred zasledovalci se je stopila. Ujela jih je velika skupina, v kateri je bil tudi Matej Mohorič (Bahrain Victorious), na srečo Visme pa tudi Tratnik.

Slednji se je kmalu za tem iz glavnine izstrelil skupaj z Nemcem Nilsom Polittom (UAE). Preden so se tekmeci podali v lov za njima, sta si ubežnika prikolesarila dobrih 20 sekund prednosti. Ta se je v zaključku zmanjševala, a v zadnjem kilometru je bilo jasno, da bo zmagovalec slovenski ali nemški ubežnik.

Jan Tratnik je v življenjski formi pri 34 letih. FOTO: Dirk Waem/AFP

Mirnejše živce in močnejše noge pa je imel Tratnik. Politt je namreč začel šprintati v ospredju in daleč od cilja, tako da ga je priljubljeni »Syuk« brez težav ugnal.

»Malo pa sem presenečen, da sem zmagal, vemo, da imamo izjemno močno ekipo za klasike, na katerih v preteklosti nisem veliko vozil, pa še to sem bil v vlogi pomočnika. Moji moštveni kolegi so opravili izjemno delo v prvem delu dirke, jaz sem ostal za malo zadaj. Lahko sem bil sproščen, dokler nisem dobil priložnosti za protinapad in zmago,« se je v cilju razgovoril Tratnik, ki je včeraj dopolnil 34 let.

To je bila njegova 12. zmaga med profesionalci in prva pri sedanjem delodajalcu, ki se mu je pridružil lani. Je to zanj največja zmaga v karieri? »Morda pa je res največja,« je dejal Tratnik, ki se je leta 2020 kot ubežnik sicer veselil tudi etapne zmage na Giru.

Ekipa Visma Lease a Bike se je skupaj veselila Tratnikove zmage. FOTO: Dirk Waem/AFP

Enodnevne dirke svetovne serije imajo vendarle nekoliko večjo težo. In ta zmaga je bila tudi potrditev njegove izjemne forme v uvodu v to sezono, v kateri je že bil 2. in 3. na enodnevnih dirkah po Murcii in Clasici Jaen ter 3. v skupnem seštevku na petdnevni dirki po Algarveju. Ali to pomeni, da mu bodo v ekipi večkrat namenili kapetansko vlogo?

»To morate vprašati naše športne direktorje,« je odgovoril Tratnik, ki pa bo jutri bržkone spet pomočnik. Na sporedu je še dirka Kuurne–Bruselj–Kuurne, pred katero je, tako kot je bil danes, prvi favorit njegov moštveni kolega van Aert. Med ksandidati za vrh bo tudi Mohorič, ki je tokrat končal na 24. mestu.

