Primož Roglič pred Vuelto na dirko po Burgosu

Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Jumbo Visma) je po zmagoslavju na majskem Giru napovedal, da bo njegova naslednja preizkušnja Vuelta, vendar bo imel tudi generalko pred španskim krogom. Prireditelji so potrdili, da bo na dirki po Burgosu od 15. do 19. avgusta nastopil tudi 33-letni Zasavec.

Roglič bo tako prihodnji teden prekinil dirkaški post, ki se je začel 28. maja, ko so ga v Rimu razglasili za zmagovalca 106. dirke po Italiji, dan prej pa je slovenske navijače navdušil z izjemno predstavo v vožnji na čas na Višarjah.

Zvezdnik Jumba Visme si je po tem vzel premor, nato pa se odpravil na višinske priprave v francoske Alpe, zaradi katerih je odpovedal tudi nastop na svetovnem prvenstvu, ki te dni poteka v Glasgowu. Rogliča bodo na dirki po Burgosu, na kateri bosta njegova najmočnejša tekmeca Adam Yates (UAE) in Enric Mas (Movistar), spremljali pomočniki Jan Tratnik, Attila Valter, Robert Gesink, Thomas Gloag, Edoardo Affini in Gijs Leemreize. V ekipi pa ne bo zmagovalca Toura Jonasa Vingegaarda, s katerim si bosta nato z Rogličem kapetansko vlogo delila na Vuelti od 26. avgusta do 17. septembra.

Danec se bo na tritedenski španski preizkušnji, ki se bo začela v Barceloni in končala v Madridu, potegoval za svojo prvo zmago, Slovenec že za četrto, s katero bi se kot rekorder izenačil z Robertom Herasom.