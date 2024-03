Aljoša Matko na Bonifiki uprizoril šov za celjski dvojni vrh

V nadaljevanju preberite:

Kakšna drama, v bitki za obstanek! V bitki za prvaka je Celje v 26. kolu 1. SNL naredilo velik korak proti šampionski zvezdici. Strelsko razpoloženi, lahko pa bi zabil še gol ali dva več, Aljoša Matko je s trojčkom golov (37., 48./11-m, 68.) pometel z razglašenimi Koprčani, za katere je gol za rahel popravek klavrne podobe dosegel Luka Vešner Tičić (77.). Glavni vrhunec in zadnje dejanje kola bo preloženi in morda le še prestižen največji derbi med Olimpijo in Mariborom.

Igro mačke z mišjo so uprizorili Celjani v Kopru. Glavni junak Matko je bil krivec, da že v prvem polčasu ni bilo vsega konec, a je 24-letni Belokranjec v drugem polčasu popravil svoj izkupiček in nadomestil še eno slabo tekmo Luke Menala ter Edmilsona.