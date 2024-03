Disk s klobaso je postal prvak in valilnica reprezentantov

V nadaljevanju preberite.

Ko je Stanko Skok leta 1920 prinesel prvo nogometno žogo, se je v Domžalah zgodil razcvet tega športa. Ustanovili so Disk – Domžalski internacionalni sportski klub, ki je čez dobro desetletje dobil mestnega tekmeca v NK Domžale. Leta 1938 sta se kluba združila in po dolgih desetletjih delovanja v težkih razmerah in tekmovanju v nižjih ligah so Domžalčani dočakali vrhunce kluba šele v samostojni Sloveniji s predsednikom Stanetom Oražmom.

Inženir strojništva Stanko Skok, ki se je ob študiju v Avstriji navdušil nad nogometom, je bil prvi predsednik Diska, med ustanovitelji so bili še Ludvik Ferlin, Franci Flis, Stanko Smogovec, Kristl Landstätter, Viljem Likar, Jože Janežič ml., Hugo Šketelj, Friderik Zimmer in Franc Chwatal. Zanimivo v grbu kluba je bila risba klobase, saj je bila malica edino, kar so nogometaši dobili za igranje tekem.

»Klub se je imenoval internacionalni zato, ker so bili takrat v Domžalah Avstrijci s Tirolske, znani po izdelovanju slamnikov, pa Hrvati, Čehi in domači fantje. Prvo igrišče so imeli na tako imenovanem Kuraltovem travniku ob Kamniški Bistrici, kjer so se zbirali tudi orli in sokoli. Leta 1925 so se preselili na novo igrišče, ki je bilo na zemljišču, kjer je danes zdravstveni dom. Leta 1931 je prišlo do ideološkega razlikovanja med igralci in vodstvenimi ljudi. Klerikalci so ostali v Disku, liberalci pa so si uredili igrišče pred takratno gostilno Keber, kjer je zdaj blokovsko naselje, in se organizirali v Nogometnem klubu Domžale. Bili so hudi rivali, na njihovih tekmah se je zbralo tudi 2000 ljudi, čeprav je v Domžalah takrat bilo le 2200 prebivalcev. Disk se je medtem preselil in si uredil igrišče na lokaciji, kjer je danes osnovna šola Venclja Perka. Sčasoma so spoznali, da politična delitev za nogomet ni dobra, zato so se leta 1938 združili v NK Domžale,« razkriva Matjaž Brojan, izjemen kronist življenja v Domžalah in okolici, ki je v 60. letih igral za člansko moštvo. Že takrat je začel zbirati vse v zvezi z domžalskim nogometom, podrobno spremlja vse tekme in drugo dogajanje v rumeno-modri družini, spisal je tudi izjemno bogato knjigo Stoletje nogometa v Domžalah.