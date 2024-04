Po minuti igre in zaostanku so mladinci Fenerbahčeja odšli z igrišča

Nogometaši Fenerbahčeja, pri katerem je član tudi občasni slovenski reprezentant Miha Zajc, so po vsega dveh minutah zapustili zelenico v finalu turškega superpokala z Galatasarayem. Za odhod z igrišča so se odločili potem, ko je Galatasaray v uvodni minuti povedel z 1:0, sodniku pa nato ni ostalo drugega, kot da odpiska konec.

Na dvoboju pokalnega in državnega prvaka je že po 50 sekundah zadel Argentinec Mauro Icardi. Fenerbahče je nastopil z moštvom do 19 let, mladinci so nato zapustili igrišče.

Poteza je bila le naslednja v vrsti sporov med turško zvezo in Fenerbahčejem, ki na prvenstveni lestvici za Galatasarayjem zaostaja vsega dve točki.

Podpredsednik Fenerbahčeja Erol Bilecik je pred superpokalom jasno napovedal, da se bo prva ekipa v klubu pripravljala na četrtfinalno tekmo konferenčne lige z grškim Olympiakosom. V klubu so zato zahtevali prestavitev termina superpokala, ker tega niso dosegli, je nastopila ekipa do 19 let.

Nogometaši Galatasaraya so tekmecem odgovorili s preernim slavjem. FOTO: Stringer Reuters

V javnosti pa se je pojavilo več možnih scenarijev, med drugim se je glasno govorilo o možnosti, da Fenerbahče nastopi z vsega devetimi nogometaši in da trojica nato prejme rdeč karton.

Gre za tekmo, ki bi morala biti na sporedu že decembra lani v Savdski Arabiji. A tik pred začetkom je bila odpovedana in po neuradnih podatkih naj bi takrat oba kluba zavrnila nastop. Zdaj je bil termin za Fenerbahče zaradi evropskega pokala popolnoma nesprejemljiv.

A spor s turško zvezo ima daljšo brado. Do neljubih navijaških izgredov je prišlo na tekmi s Trabzonsporom, čigar navijači so po porazu s Fenerbahčejem (2:3) napadli igralce in trenerski štab. Takrat so pri Fenerju na glas grozili tudi z izstopom iz turške lige. O tem pa bo odločala skupščina kluba.

A predsednik Ali Koc je nedavno dejal, da razlog za izstop iz lige niso le zadnji dogodki, ampak vrsta nesprejemljivih zadev v ligi, ki jih klubi že predolgo mirno sprejemajo.

Superpokal bo zveza nedvomno registrirala z izidom 3:0 za Galatasaray, Femnerbahče pa v vrsti zapletov z zvezo lahko računa tudi z ostro kaznijo.