Florida zmagala v Kanadi in prišla na prag naslova

Hokejisti Florida Panthers so v finalu NHL v peti tekmi v gosteh premagali Edmonton Oilers s 5:2 in povedli s 3:2 v zmagah. Za ubranitev lovorike tako ameriška ekipa potrebuje le še eno zmago. Naslednja, morda že odločilna tekma, bo v noči na sredo na Floridi.

Na prejšnji tekmi je Florida zapravila vodstvo s 3:0 in izgubila s 3:4 po podaljšku, a tokrat ni ponovila napake. Po vodstvu z 2:0 v prvi tretjini je dvoboj zanesljivo pripeljala do konca in ima že prvo priložnost za nov naslov prvaka.

Brad Marchand je za Florido dosegel dva zadetka, s čimer je v finalu že pri šestih.