Nov podvig izjemnega Odermatta, od obeh Slovencev boljši Čater

Švicarski smučarski as Marco Odermatt je le dan po zmagi na prvem superveleslalomu za svetovni pokal v Cortini d'Ampezzo uprizoril nov podvig in v svojo korist odločil še drugo superveleslalomsko tekmo na progi Olympia delle Tofane. Z zahtevno preizkušnjo, ki jo je zaznamovalo več padcev in prekinitev, tudi sam ni opravil brez napak, vendar je imel kljub temu s časom 1:25,13 na koncu precejšnjo prednost pred zasledovalci.

Najbolj se mu je približal Italijan Dominik Paris, ki je na drugem mestu zaostal že za 0,76 sekunde, medtem ko je tretjeuvrščenega Avstrijca Daniela Hemetsbergerja od Odermatta ločilo 1,03 sekunde. Z dodatnimi štirimi stotinkami zaostanka je nehvaležno četrto mesto pripadlo Nemcu Andreasu Sanderju, peti pa je bil Hemetsbergerjev rojak Vincent Kriechmayr (+ 1,09).

Marco Odermatt je vnovič najhitreje presmučal vratolomni superveleslalom v Cortini d'Ampezzo. FOTO: Alessandro Garofalo/Reuters

Ob obeh slovenskih smučarjev se je bolje odrezal Martin Čater, ki je med 60 tekmovalci iz trinajstih držav z zaostankom 2,52 sekunde pristal na 26. mestu, medtem ko je Miha Hrobat odstopil.

Odermatt, ki je slavil že osmo zmago v sezoni in skupno 19. v svetovnem pokalu, se je tako še utrdil na vrhu skupne razvrstitve in v vodstvu posebnega seštevka v superveleslalomu. Njegov veliki tekmec, Norvežan Alexander Aamodt Kilde, je namreč tokrat ostal praznih rok, potem ko ni prismučal do cilja.