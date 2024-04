Dojemanje staranja se bo v prihodnjih desetletjih zelo spremenilo

V nadaljevanju preberite:

Na ljubljanski biotehniški fakulteti že drugo študijsko leto poteka predmet molekulski mehanizmi staranja. Biologija staranja je sorazmerno novo in hitro rastoče znanstveno področje, ki v zadnjem času doživlja razcvet. »Področje je zahtevno in kompleksno, govorimo o proteinih, stresu, imunologiji, genetiki itd., študenti ga jemljejo resno in večinoma zelo dobro pripravijo zaključne naloge,« je povedala zaslužna profesorica Branka Javornik, ki je pobudnica tega predmeta.

Zanimanja za ta predmet, ki prinaša tri kreditne točke, je veliko, vendar imajo omejitev vpisa. Vsako leto je bilo vpisanih po 20 študentov. Letos so ga vpisali predvsem študenti v okviru bolonjskega magistrskega študijskega programa biotehnologije in mikrobiologije, lani pa tudi živilstva ter molekulske in funkcionalne biologije.

Gre za edinstven predmet, takšnega na ljubljanski univerzi ni. Predmet je raziskovalno naravnan; študenti se seznanjajo z najnovejšimi raziskavami s tega področja. Morda kdo vidi tudi svojo znanstvenoraziskovalno prihodnost na tem področju, ki ni komercialno, veliko pa je vlaganj, in nastajajo manjša podjetja, tako imenovani startupi. Na minisimpoziju, na katerem so študenti predstavljali svoje naloge, smo jih povprašali, kako vidijo razvoj tega področja in ali se bodo z njim ukvarjali tudi v prihodnje.