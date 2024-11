Britansko otočje zajeli poplave, močan veter in sneg

Močan veter in obilne padavine, ki jih je s sabo prineslo neurje Bert, so tudi včeraj povzročali številne težave na Britanskem otočju. Danes pa iz več delov Združenega kraljestva poročajo o obsežnih poplavah, najhuje je v Walesu. Vremenske razmere naj bi terjale tudi smrtne žrtve.

Po vsej državi je po poročanju britanskega BBC v veljavi 150 opozoril pred poplavami. Te so, denimo, v enem od okrožij na jugu Walesa že prizadele od 200 do 300 stavb, lokalne oblasti so razglasile izredne razmere. Na območju naj bi v 48 urah padlo 80 odstotkov toliko padavin, kolikor je sicer običajno za ves november.

Valižanska policija je sporočila, da so blizu reke Conwy, kjer je v soboto med sprehajanjem psa izginil 75-letnik, našli truplo. Obenem so že v soboto poročali o treh smrtnih žrtvah na britanskih cestah, a še ni jasno, ali so povezane z vremenskimi razmerami. Med drugim je v angleškem Hampshiru umrl moški, ko je na njegov avtomobil padlo drevo.

Neurje Bert je Združeno kraljestvo in Irsko doseglo v soboto in s sabo prineslo močan veter, deževje in ponekod tudi sneg. Marsikje so bile prekinjene prometne povezave, na tisoče gospodinjstev je ostalo brez elektrike, samo na Irskem je bilo takih 60.000. Zaradi poplav so tudi danes zaprte še številne ceste in odpovedani vlaki. Nekatere železniške proge so pod vodo.

Vremenske razmere naj bi terjale tudi smrtne žrtve. FOTO: Phil Noble/Reuters

V Angliji je bilo poplavljenih okoli 80 poslopij. Na več območjih velja najvišja stopnja opozorila, ponekod je nevarnost poplav še večja zaradi taljenja snega. Vztrajala naj bi vsaj do torka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Neurje spremlja tudi močan veter s sunki do 110 kilometrov na uro, zaradi česar so bili v Londonu v nedeljo preventivno zaprti nekateri parki in turistične znamenitosti. Na Škotskem tudi danes velja opozorilo pred silovitim vetrom.