Zdesetkani Maribor vodil s 3:0, a na koncu trpel

Nogometaši Maribora so v 27. krogu Prve lige Telemach v gosteh premagali Bravo s 3:2 (3:0). V obračunu dveh povsem različnih polčasov je Maribor iz Šiške odnesel vse tri točke in se Olimpiji vsaj začasno približal na 13 točk. Potem ko so Štajerci po prvem polčasu vodili s 3:0, so v drugem za poln komplet točk trepetali proti Bravu, ki pa je kljub boljši igri še na 11. prvenstveni tekmi zapovrstjo ostal brez zmage.

Vijoličasti so v prestolnici nastopili brez kaznovanih Josipa Iličića in Martina Milca, zaradi poškodb pa sta manjkala še najboljši strelec lige Žan Vipotnik in Gregor Sikošek. Bravo je izpeljal prvo nevarno akcijo na tekmi, po podaji Denisa Bušnje pa se je iz neposredne bližine slabo znašel Luka Štor in žogo s strelom v tla poslal v prečko. Tri minute kasneje je Maribor zapretil po udarcu iz kota, a so se Ljubljančani rešili. So pa Štajerci v 21. minuti izkoristili slabo postavljanje tekmečevih branilcev, po podaji v globino pa je z levico zaključil Arnel Jakupović.

Po uigrani akciji s prostega strela so naslednji zapretili domači, a je strel Štora blokiral Luka Uskoković. Takoj na drugi strani pa so prednost v 25. minuti povišali Mariborčani. Po asistenci pri prvem golu se je Marko Tolić vpisal še med strelce po podaji Ivana Brnića. Pet minut kasneje je bil izid na semaforju že 3:0, potem ko je bil po podaji s prostega strela z veliko sreče na koncu z neposredne bližine uspešen Max Watson. Sodniki so v sobi za Var sicer preverili situacijo, a je gol obveljal.

Drugi polčas je prinesel popoln preobrat v igri. Domači so udarno začeli, a v 48. minuti ne rezervist David Flakus Bosilj po strelu z leve strani, ne Gašper Trdin po posledičnem kotu in poskusu z glavo nista spravila žoge za hrbet Ažbeta Juga. Je pa zato Štor v 51. minuti znižal izid na 1:3, potem ko je stekel za hrbet obrambe Maribora in s konico prstov zaključil mimo Juga.

Ljubljančani so še naprej prevladovali, po lepi podaji Gala Kureža je Trdin nekaj minut kasneje povsem sam s 14 metrov zgrešil cilj. V 60. minuti se je Bravo približal na vsega gol zaostanka. Akcijo po levi strani je začel Martin Kramarič, v sredino je podal Matija Kavčič, z glavo pa je bil natančen Flakus Bosilj.

Domači so z vse močnejšim vetrom v hrbet še naprej igrali bolje, imeli nekaj obetavnih položajev za dosego zadetka, a zadnja podaja ni našla poti do naslovnikov. V 81. minuti je od daleč poskusil Žan Trontelj, a nekoliko z desne ni ogrozil Juga. Mariborčani so se nato dobro branili, Bravo pa si ni več pripravil izrazitejših priložnosti.