Ta ekipa ima duh, ki ga potrebuješ za četrtfinale

Optimizem in samozavest, ki pred današnjo tekmo s Španijo (Krakov, 15.30) vejeta iz slovenske rokometne reprezentance, nista vidna in oprijemljiva, vendar ju je mogoče začutiti. Morda še najbolj previden v izjavah je izkušeni kapetan Jure Dolenec, ki noče, da bi si Slovenci naložili preveliko breme in tako zapravili priložnost za uvrstitev v četrtfinale 28. svetovnega prvenstva. Še dobro se zaveda, kje je bila Slovenija še pred dvema tednoma. S hladnimi glavami in vročimi srci se bodo borci Uroša Zormana lotili favoritov iz Španije. Zmaga odpira vrata četrtfinala v Gdansku in zaključnih bojev v Stockholmu.