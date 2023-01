Generalka uspešna, izgubil se je samo Kodrin

V nadaljevanju preberite:

Lahkotno in igrivo so slovenski rokometaši vknjižili četrto zmago na 28. svetovnem prvenstvu na Poljskem in Švedskem. Na prvi tekmi glavnega dela so v Krakovu visoko premagali Iran in ohranili večino energije, ki jo bodo več kot potrebovali v petek, ko se bodo srečali s Španijo v verjetno ključni tekmi za preboj v četrtfinale. Kaj so povedali selektor Uroš Zorman, Nejc Cehte, Kristjan Horžen, Domen Makuc in kakšno anekdoto je imel Tilen Kodrin? Kaj je Zormanu prišepnil Veselin Vujović?