Sproščujoča oaza na bregu sedmih jezer v madžarskem mestu Sárvár

Ima 265 enkratno urejenih sob in apartmajev, od katerih so nekateri opremljeni z orientalsko okroglo posteljo, fantazijskim kotičkom in jacuzzijem. Edinstvena notranjost, udobje, vrhunska oprema in prostorne sobe z ekskluzivnim dizajnom in prefinjenimi materiali ponujajo popolno okolje za sprostitev in pomladitev.

FOTO: Spirit hotel

FOTO: Spirit hotel

Spa oaza se razprostira na skoraj 10.000 kvadratnih metrih in ima 22 bazenov, med drugim z vodno masažo, notranje in zunanje doživljajske bazene, 25-metrski bazen za plavanje ter notranje in zunanje termalne kopeli z orientalskim pridihom. Dodatna ponudba vključuje sproščujoče hodnike, ležeče in sedeče masaže, prhe za vrat, gejzirje, vodne gobe in privlačen zunanji pustolovski bazen, vse v elegantnem okolju z edinstvenimi sprostitvenimi predeli, ambientalnimi lučmi in intimnimi kotički. Vse bazene vsako jutro napolnijo s svežo termalno vodo spirit, v kateri ni kemikalij in je odlična za zdravljenje kroničnih mišično-skeletnih obolenj.

Z več kot 100 personaliziranimi velnes in lepotnimi tretmaji z vsega sveta ter najsodobnejšo znanstveno diagnostično in terapevtsko opremo se gostje lahko tu popolnoma prerodijo. Idealen kraj za sprostitev in počitek je otok z devetimi različnimi savnami.

FOTO: Spirit hotel

Gastronomija hotela Spirit predstavlja gurmanski način življenja, njen vrhunec pa so zapeljive stvaritve naših kuharskih mojstrov, slikovite jedi in sladice, ki se jim ni mogoče upreti. Pomemben vir navdiha je naša kuhinja. Gostje imajo na voljo dve restavraciji, notranjo in zunanjo jedilnico, zimski vrt s pogledom na gozd, dva bara, čajni kotiček na hodniku, minibar in sobno strežbo.

Hotelska konferenčna dvorana, ki meri 740 kvadratnih metrov in jo je mogoče razdeliti na pet delov, pa je odličen prostor za konference, tečaje, seminarje in poslovna srečanja.

Spirit Hotel Thermal Spa ***** Superior H-9600 Sárvár, Vadkert krt. 5. Hungary +36 95 889 555 info@spirithotel.hu spirithotel.hu

Naročnik oglasne vsebine je Spirit Hotel