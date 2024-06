(KOMENTAR) Potrebujemo več Evrope, ne manj

V nadaljevanju preberite:

Več sto milijonov volivcev se bo odpravilo na volišča zaradi volitev v evropski parlament in mnogi se bodo spraševali, kaj je Evropska unija naredila zanje od zadnjih volitev leta 2019.

Dejstvo, da se je 27 držav odločilo za združitev svoje suverenosti ter gradnjo gospodarskega, socialnega in političnega partnerstva, ki temelji na skupnih vrednotah miru, pravičnosti, spoštovanja in solidarnosti, je edinstveno v svetovni zgodovini. To je zmaga, ki je ne smemo jemati za samoumevno, še posebno ker veliko ljudi po vsem svetu še vedno hrepeni po tem, da bi svobodno lahko izbirali vlado izmed različnih kandidatov in strank.