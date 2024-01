Zakon o dedovanju, dvigi pokojnin in Laniškova poteza leta

Konec leta je priložnost za sezname, preglede, različne inventure – tudi za pregled najbolj branih člankov. Za vsak mesec v letu smo izpostavili članek, ki je pritegnil veliko pozornosti bralk in bralcev naše digitalne platforme.

Najbolj bran članek leta na spletni strani delo.si je bila sicer zgodba o pobudi Vrhovnega sodišča in občine Koper za skrajšanje roka dedičem in upnikom. Na pravosodnem ministrstvu so se lotili spremembe zakona o dedovanju, ki ureja dedovanje stvari in pravic, ki pripadajo posameznikom, ter med drugim tudi dedne rede. Od dednega reda je nato odvisna tudi obdavčitev.

Januar in peklenski silvestrski program

V januarju je veliko bralk in bralcev dosegel jutranji komentar urednika Delovih kulturnih strani Andreja Predina, ki je pisal o petnajstih minutah novoletnega pekla.

V komentarju ni razpravljal o bobnenju in hrupu zaradi ognjemetov in spuščanja raket, pač pa o silvestrskem programu na nacionalni televiziji. Program ga, vsaj sodeč po naslovu njegovega teksta, ni navdušil.

Februarja odmeval napovedani dvig pokojnin

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je februarja potrdil redno letno uskladitev pokojnin, ki je bila namenjena ohranjanju njihove vrednosti in je po zakonu določena po formuli, da se pokojnine zvišajo za 60 odstotkov rasti povprečne bruto plače in za 40 odstotkov povprečne rasti cen življenjskih potrebščin. Upokojenci so bili tedaj prepričani, da se z napovedano valorizacijo vrednost pokojnin ne bo ohranila in so zahtevali več.

Marec in rušenje hiše v Istri

Drugi dan marčevskega rušenja na črno zgrajenih hiš in vikendov v Istri je bil dramatičen. Državni inšpektorat je odredil rušenje hiš na kmetijskih zemljiščih v predmestju Pulja, kjer živijo družine z majhnimi otroki. Puljski župan Filip Zoričić je kolegom na Jutarnjem listu povedal, da je prebivalce tega naselja pred tem obiskal in da je mami s tremi otroki ponudil namestitev.

Laniškova aprilska poteza leta

Aprila je najbolj odmevala poteza slovenskega smučarskega skakalca Anžeta Laniška, ki je na zaključno podelitev priznanj najboljšim trem smučarskim skakalcem v svetovnem pokalu 2022/23 v Planici prinesel veliko podobo odsotnega poljskega tekmeca Dawida Kubackega.

Zvezdnik iz Novega Targa je tekmovalno zimo končal predčasno zaradi hudih zdravstvenih težav svoje žene Marte. Dejanje je dobilo kup podpore tudi v športnih krogih. Na Poljskem so tedaj razmišljali, da bi članku SSK Mengeš dali prav posebno priznanje.

Cene bencina rasle in padale

Gospodarski novinar Karel Lipnik je skozi vse leto analiziral dvige in padce cen pogonskih goriv. Maja je pri bralkah in bralcih odmeval njegov članek o pogonskih gorivih, ki so se tedaj nekoliko pocenila kljub izdatnemu zvišanju trošarin.

Junija udarila vest o zvišanju upokojitvene starosti

Izhodišča za oblikovanje pokojninske reforme so bila konec junija večinoma pripravljena, ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti jih je socialnim partnerjem predstavilo prvi teden julija.

Zahtevana delovna doba za izpolnjevanje pogojev bo predvidoma ostala pri 40 letih, kar pa ne pomeni, da se ne bo zvišala upokojitvena starost, saj mladi zdaj v povprečju precej pozneje vstopajo na trg dela, kot so nekoč. To pa je bila le ena od točk, za katere bi pristojni morali iskati rešitve, je zapisala novinarka Barbara Hočevar.

Zorana Baković o usodnem spopadu

Neposredno po tem, ko se je julija končala vojaška vaja kitajske in ruske vojske, so se začeli manevri tajvanskih oboroženih sil. Kadar Kitajska in Rusija izvajata skupne vojaške vaje, to ni nujno razlog za zaskrbljenost. Hkrati pa je lahko prav to. Omenjeni sili nista naravni zaveznici, pri čemer se je zlasti Kitajska dolga desetletja upirala kakršnimkoli bližnjim stikom, ki bi spominjali na zavezništvo.

Ko je rusko obrambno ministrstvo v nedeljo sporočilo, da se je pravkar končala skupna vaja kitajskih in ruskih oboroženih sil v Japonskem morju, pa so morale vse članice severnoatlantskega zavezništva pozorno prebrati obrazložitev, zakaj so sploh potekali ti manevri.

Spremembe zakona o dedovanju

Davek na dediščine in darila je po podatkih Finančne uprave lani plačalo manj kot 17 odstotkov dedičev, saj je prvi dedni red plačila davka oproščen. Že omenjeni najbolj bran članek leta o dedovanju je bila tudi najbolj brana zgodba meseca avgusta.

»Da pripravljajo spremembe na področju dedovanja, so nam potrdili na ministrstvu za pravosodje. V zvezi z zakonom o dedovanju »vodijo aktivnosti glede ugotovitev, ki izhajajo iz analize oziroma poročila delovne skupine za analizo vzrokov za podaljševanja časa reševanja zadev in zmanjšanja števila zadev, ki deluje v okviru vrhovnega sodišča«, je zapisala novinarka Suzana Kos.

Napoved zimskega regresa

Po neuspehu predloga SDS za polno pokojnino ob plači je državni zbor septembra napovedal obravnavo predloga novele za vladne ukrepe. Če je nekdo izpolnil pogoje za starostno upokojitev, a želi delati še naprej in se s tem strinja delodajalec, bi moral imeti pravico, da ob plači prejema še izplačilo polne starostne pokojnine, se je glasil predlog SDS za spremembo pokojninske zakonodaje, ki pa nekaj dni pred objavo našega članka ni dobil zadostne podpore v državnem zboru.

Potem je šel septembra v parlamentarno proceduro vladni predlog novele za dva od štirih napovedanih ukrepov za upokojence, med katerimi so tudi izplačila dveh vrst dodatkov.

Brigita Šuler pod drobnogledom

Najbolj bran članek meseca oktobra je bila zgodba o ravnateljici glasbene šole Litija-Šmartno Brigiti Šuler, ki naj bi ponaredila podpis uslužbenke. Delovanje glasbene šole je bilo oziroma je še tudi pod drobnogledom nekaterih drugih pristojnih državnih služb.

Po do zdaj zbranih podatkih naj bi Šulerjeva ponaredila podpis na listini v postopku redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi uslužbenke glasbene šole na delovnem mestu tajnice in računovodkinje. V tem primeru gre za kaznivo dejanje ponarejanje listin, so sporočili s tožilstva, za kar je zagrožena kazen do dve leti zapora.

Pismo bin Ladna

Zgodba, ki je novembra najbolj pritegnila bralce Delove spletne strani, je povezana s tujino. Omalovaževanje zločinov palestinskega Hamasa delu javnosti kaže v drugačni luči tudi najbolj tragične dogodke iz polpretekle­ zgodovine, je zapisala dopisnica Dela iz Washingtona Barbara Kramžar.

Pismo arhitekta terorističnih napadov na New York, Washington in Pensilvanijo Osame bin Ladna, objavljeno na tiktoku, za nekatere mlade in manj mlade Američane najhujši teroristični napad povezuje s sedanjo vojno na Bližnjem vzhodu. Skoraj 3000 ljudi je 11. septembra 2001 plačalo z življenjem odločitev Osame bin Ladna za kaznovanje ZDA, ker niso dovolile uničenja Izraela, pismo, v katerem je leto dni pozneje pozival Američane k prevzgoji, pa zdaj morda kaže rezultate.

Decembra je umrl priljubljeni igralec

V začetku decembra je umrl amerišku filmski igralec Ryan O'neal. Zaslovel je z enim najbolj romantičnih (in žalostnih) filmov vseh časov – Ljubezenski zgodba. Vzrok O'Nealove smrti tedaj še ni bil znan, se je pa igralec v preteklosti boril z rakom – leta 2001 so mu diagnosticirali levkemijo, leta 2012 pa še raka na prostati.

O'neala je med zvezde izstrelila Ljubezenska zgodba režiserja Arthurja Hillerja. Film, posnet po istoimenskem romanu Ericha Segala, pripoveduje ganljivo zgodbo o študentu Harvarda, zaljubljenem v študentko iz delavskega razreda (igrala jo je Ali MacGraw), ki zboli za rakom.