(KOMENTAR) Zmagovalec ameriških volitev je znan, interpretacije so protislovne

V članku lahko preberete:

Ta časopisna parcela naj bi napovedala učinke volilne zmage Donalda Trumpa. Kakšna bo prihodnost sveta in ZDA pod Trumpom? Pravilo sicer ni izpisano, a nekako tako so zadnja desetletja stvari nastavljene. Nepisano pravilo ima nekaj predpostavk. Prva, a ne edina predpostavka je, da je napoved prihodnosti možna. Ta ambiciozna namera je problematična. Zakaj? Ker imamo težave že pri odgovoru na vprašanje, zakaj je robati, neotesani, hvalisavi milijarder zmagal. Vprašanje lahko zastavimo tudi drugače: zakaj je kultivirana podpredsednica in nekdanja tožilka izgubila? Skoraj vedno, ko se je Trump znašel pred občinstvom, je vzbujal vtis, da je jezen. In Kamala Harris je bila skoraj vedno nasmejana. Dosedanje analize z razlogi za volilno zmago Donalda Trumpa, ki so jih izpisale pametne osebnosti, zvenijo prepričljivo. Težava je, da desetine prepričljivih analiz nimajo smiselnega skupnega imenovalca.