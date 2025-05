Grožnje prejela tri sodišča, kaj so ugotovili kriminalisti

Okrožna sodišča v Mariboru, Ljubljani in Celju so po poročanju medijev v torek zvečer prejela resne grožnje. Neznani pošiljatelj je menda zagrozil, da bodo omenjena sodišča napadli z droni, s smrtjo so v elektronskih sporočilih grozili tudi sodnikom. Da je bila o grožnjah obveščena, je v Odmevih na TV Slovenija in na Pop TV potrdila tudi pravosodna ministrica Andreja Katič.

Kot je dejala, je za grožnje izvedela v sredo zjutraj. »Osebno me je poklical predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani Marjan Pogačnik in mi povedal, kakšno sporočilo so prejeli. Dogovorjene imamo protokole, predsednik je obvestil sodelavce in policijo, hkrati sem tudi sama obvestila sodelavce, ki so nato naprej obvestili policijo. Policija opravlja svoje delo, preiskava poteka. V okviru Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij smo tudi vse pravosodne policiste, ki izvajajo varovanje, opozorili, naj bodo še posebej pozorni pri opravljanju svojega dela,« je dejala po poročanju portala MMC.

Pravosodna ministrica Andreja Katič FOTO: Marko Feist

Grožnje so se pojavile le malo po razkritju načrtovanega napada Dina Muzaferovića in njegove kriminalne združbe na zapor v Mariboru, a informacije za zdaj ne kažejo, da bi bila dogodka povezana.

O grožnjah, ki so jih prejela sodišča v torek zvečer, je izjavo podal predstavnik sektorja za organizirano kriminaliteto na upravi kriminalistične policije Generalne policijske uprave Primož Ogrinc.

Kot je povedal, je bila policija obveščena o prejemu elektronske pošte, v katerem je neznanec zagrozil, da bo nastavil eksplozivna sredstva na treh sodiščih, v Mariboru, Celju in Ljubljani. Nemudoma so izvedli potrebne ukrepe za varnost na teh sodiščih, je zagotovil in poudaril še, da grožnje niso bile uperjene proti določenim sodnikom, temveč proti sodnikom na splošno.

Vrhovno sodišče in sodni svet sta obsodila grožnje, ki so jih prejela tri sodišča. Pristojne organe sta pozvala, naj dogodek preiščejo. Takšna dejanja po navedbah vrhovnega sodišča ne smejo imeti mesta v družbi. Sodni svet pa meni, da grožnje sodnikom niso le napad na posameznike, temveč na celoten pravosodni sistem in slovenski ustavni red. STA

Preiskavo je prevzela Policijska uprava Maribor, usmerja jo tamkajšnje okrožno sodišče. »Preiskujemo kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti po 314. členu kazenskega zakonika.« Več podatkov zaradi interesa preiskave ni mogel izdati, je pa povedal, da so v Mariboru prejeli prvo prijavo in zato preiskava poteka tam. Za kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti je zagrožena kazen zapora od enega do osmih let.

»Vsako grožnjo sodniku, uperjeno zoper njegovo življenje in telo, ki je naznanjena policiji, obravnavamo resno in načrtujemo ter izvajamo ustrezne ukrepe za zagotavljanje varnosti,« je še dodal Ogrinc.

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar pa je dejal: »Obžalujem in obsojam takšne grožnje neodvisnim institucijam, kot seveda sodišče je, in nenazadnje to je tudi neki vzvod pritiska na samo sodišče, na sodnike in nenazadnje to ni najbolje za stopnjo demokracije v državi,« poroča STA.